Разин о победе «Металлурга»: Идеальная игра была в нашем исполнении

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:0).

«Впечатления самые положительные. Думаю, идеальная игра была в нашем исполнении. Меня даже гордость переполняет, такое чувство тоже может быть. Потому что всё, что тренировали, просили, отрабатывали, сегодня просто в идеальном исполнении было.

Единственный момент, когда была ошибка — это когда мы получили удаление, потом сразу второе, но, опять же, молодцы, не дрогнули, выстояли, и болельщиков порадовали — сегодня полные трибуны были. Сыграли идеально, так что нас с победой.

Как получается с топовыми соперниками собираться и демонстрировать концентрацию? С такими соперниками ребят настраивать не надо, они сами настраиваются. Концентрацию практически сегодня не теряли.

Сегодня вышел с игры и практически не вспотел (смеётся), а с "Сибирью" хоть и выиграли 6:3 и игра легко, можно сказать, складывалась, но вот такие моменты (нервные) присутствовали, а сегодня ребята поберегли мои нервы», — приводит видео с пресс-конференции Разина пресс-служба «Металлурга».

После этого матча «Металлург» занимает 2-е место в таблице Востока с 40 очками в активе. В следующем матче подопечные Разина сыграют с минским «Динамо» 14-го ноября.