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    Кравец: Рад, что вернули своеобразный должок минскому «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итог матча против минского «Динамо» (3:4 Б).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Трудная игра, менялся счёт в разные стороны. Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%, в тяжёлых ситуациях, проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга. Рад, что вернули своеобразный должок минскому "Динамо". Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.

    В овертайме, заменяя вратаря четвёртым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью. Игры с Минском получились разные. В домашней игре у нас было неудачное большинство, сегодня наоборот. Считаю, что в игре "5 на 5" была сегодня проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. "Динамо" прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.

    Большой штраф Гераськина? Надо посмотреть этот момент ещё раз. Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

    «Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции.

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