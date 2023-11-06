Кравец: Рад, что вернули своеобразный должок минскому «Динамо»

Главный тренерподвел итог матча против минского(3:4 Б).

«Трудная игра, менялся счёт в разные стороны. Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%, в тяжёлых ситуациях, проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга. Рад, что вернули своеобразный должок минскому "Динамо". Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.

В овертайме, заменяя вратаря четвёртым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью. Игры с Минском получились разные. В домашней игре у нас было неудачное большинство, сегодня наоборот. Считаю, что в игре "5 на 5" была сегодня проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. "Динамо" прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.

Большой штраф Гераськина? Надо посмотреть этот момент ещё раз. Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов», — цитирует Кравца пресс-служба КХЛ.

«Авангард» занимает четвертую строчку в Восточной конференции. «Динамо» Минск находится на седьмом месте Западной конференции.