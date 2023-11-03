Бобровский прокомментировал победу над «Детройтом»

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
«Это отличная победа. Конечно, не стоит слишком много думать о своих карьерных и личных достижениях. Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.
Постепенно у нас всё налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».
После девяти сыгранных матчей «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции с 11 очками.«Детройт» расположился на четвёртой строчке, набрав 13 очков в девяти матчах.