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    Бобровский прокомментировал победу над «Детройтом»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Детройт Ред Уингз
    Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды над «Детройт Ред Уингз» (2:0) и 650-ю игру в своей карьере в НХЛ.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    «Это отличная победа. Конечно, не стоит слишком много думать о своих карьерных и личных достижениях. Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.

    Постепенно у нас всё налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

    После девяти сыгранных матчей «Флорида» занимает девятое место в Восточной конференции с 11 очками.«Детройт» расположился на четвёртой строчке, набрав 13 очков в девяти матчах.

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