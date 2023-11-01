НХЛ. «Торонто» проиграл «Лос-Анджелесу», «Ванкувер» одолел «Нэшвилл»

«Торонто» — «Лос-Анджелес» 1:4
«Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение подряд. Российский защитник гостей Владислав Гавриков не набрал очков.
После восьми матчей «Кингз» занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. «Торонто» расположился на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.
В следящем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Оттавой», а «Торонто» встретится с «Бостоном».
«Ванкувер» — «Нэшвилл» 5:2
В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Элиас Петтерссон. По ассисту занесли в свой актив россияне Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями.
После девяти матчей «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Нэшвилл» расположился на девятой строчке, набрав восемь очков в девяти матчах.
Следующий матч «Ванкувер» проведет с «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» сыграет с «Сиэтлом».