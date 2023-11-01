НХЛ. «Торонто» проиграл «Лос-Анджелесу», «Ванкувер» одолел «Нэшвилл»

«Торонто» — «Лос-Анджелес» 1:4

«Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение подряд. Российский защитник гостей Владислав Гавриков не набрал очков.

После восьми матчей «Кингз» занимает пятое место в Западной конференции с 10 очками. «Торонто» расположился на седьмой строчке в Восточной конференции, набрав 11 очков в восьми играх.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1) Голы: Энглунд — 1 (Дюбуа), 6:38 — 0:1. Дано — 2 (Мур, Спенс), 11:40 — 0:2. Калиев — 2 (бол., Фиала, Байфилд), 29:46 — 0:3. Таварес — 5 (бол., Марнер, Нюландер), 48:25 — 1:3. Кемпе — 3 (Копитар, Байфилд), 52:13 — 1:4Вратари: Уолл — ТэлботШтраф: 18-18Броски: 30 (5+13+12) — 27 (7+10+10)

В следящем матче «Лос-Анджелес» сыграет с «Оттавой», а «Торонто» встретится с «Бостоном».

«Торонто» — «Лос-Анджелес» 1:4

«Ванкувер» — «Нэшвилл» 5:2

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Элиас Петтерссон. По ассисту занесли в свой актив россияне Илья Михеев и Андрей Кузьменко. Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин не отметился результативными действиями.

После девяти матчей «Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции с 13 очками. «Нэшвилл» расположился на девятой строчке, набрав восемь очков в девяти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0) Голы: Лафферти — 2 (Хьюз, Бовилье), 13:45 — 1:0. Сиссонс — 5 (Йоси, Фоуди), 16:10 — 1:1. Фаббро — 1 (Форсберг, О`Райлли), 16:40 — 1:2. Петтерссон — 3 (Хьюз, Михеев), 20:53 — 2:2. Петтерссон — 4 (бол., Кузьменко, Гронек), 36:38 — 3:2. Миллер — 5 (Босер, Хьюз), 44:11 — 4:2. Петтерссон — 5 (п.в., Бовилье, Майерс), 57:02 — 5:2Вратари: Демко — Ланкинен (56:30 — 57:02)Штраф: 8-6Броски: 27 (10+6+11) — 26 (9+9+8)

Следующий матч «Ванкувер» проведет с «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» сыграет с «Сиэтлом».