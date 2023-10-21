«Торпедо» — «Амур»: счет матча 4:2, обзор голов

на своей площадке обыграло(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м периоде команды обменялись голами. В составе «Торпедо» 2 шайбы забросили нападающие Максим Летунов и Алексей Кручинин. У «Амура» отличились Кирилл Слепец и Владислав Барулин.

После этого забивало только «Торпедо». Во 2-м периоде Кирилл Воронин вывел нижегородцев вперед, а уже в 3-м отрезке Алексей Кручинин оформил дубль и поставил точку в этом матче — 4:2.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Торпедо» — «Амур» 4:2 (2:2, 1:0, 1:0). Голы: Летунов — 10 (Атанасов, Бокун), 01:04 — 1:0. Слепец — 1, 06:24 — 1:1. Барулин — 3 (Рылов, Шевченко), 17:10 — 1:2. Кручинин — 4 (бол. Летунов, Конюшков), 19:32 — 2:2. Воронин — 3 (Линч), 37:36 — 3:2. Кручинин — 5 (бол. Конюшков, Атанасов), 40:33 — 4:2Вратари: Кульбаков — ЛозебниковБроски: 25 (8+9+8) — 29 (9+7+13)Штраф: 4 — 6

«Торпедо» занимает 3-е место в таблице Запада с 28-ю очками в активе. «Амур» — на 8-й позиции Востока (21).