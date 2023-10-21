Кокорев: Ошибки в обороне повлияли на исход игры

Главный тренерподвел итог матча против(3:5).

«Скажу так: до этого проиграли три игры, сегодня вышли, очень сильно хотели победить, побежали вперёд. Мы играем в атакующий хоккей. Были небольшие провалы, где-то нас наказывали, но и у нас было очень много моментов. Сегодня нам в каких-то моментах не повезло, мы не забивали, но забивали нам. Поэтому сказать про парней, что они не хотели победить, я не могу — все хотели, все старались. К сожалению, ошибки в обороне повлияли на исход игры.

Календарь есть календарь, но мы провели за 24 дня 12 игр — получается, что играли через день, поэтому сейчас это будет первый такой перерыв у нас. Видно было, повторюсь, что команда сегодня хотела победить, но не хватило нам силёнок немножко. Отдохнём, поработаем над ошибками, ещё раз отдохнём, проведём это время в тренировочном процессе, восстановимся и будем готовиться к СКА и "Динамо" — серьёзные игры у нас впереди», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи».

После этого матча «Барыс» занимает 11-е место в таблице Востока с 18-ю очками в активе. «Сочи» — на 6-й позиции Запада (23).