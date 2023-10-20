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    Кравец о поражении «Авангарда»: В принципе, боролись, но соперник нас наказал за удаления

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:5).

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних матчей. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем. В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого.

    Играть сто процентов можем лучше. Соперник нас наказал за удаления. В принципе, боролись, забили третий гол хороший, почти догнали соперника, потом уже рисковали. Надо лучше играть второй период.

    Повлиял ли на игру быстрый гол Буше? Когда ты забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Всё делать первыми — это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», — передает слова Кравца Чемпионат.

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    • После поражения от «Лады» «Авангард» занимает 6-е место на Востоке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Кравца сыграют 22-го октября с «Металлургом».

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