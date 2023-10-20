Кравец о поражении «Авангарда»: В принципе, боролись, но соперник нас наказал за удаления

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(3:5).

«По-прежнему на выезде у нас не получается игра так, как хотелось бы, в отличие от домашних матчей. Сегодня опять подвели неоправданные удаления, много пропускаем. В большинстве опять пропускаем, ни в коем случае не должно быть такого.

Играть сто процентов можем лучше. Соперник нас наказал за удаления. В принципе, боролись, забили третий гол хороший, почти догнали соперника, потом уже рисковали. Надо лучше играть второй период.

Повлиял ли на игру быстрый гол Буше? Когда ты забиваешь первым, это должно помогать и в уверенности, и в собранности. Всё делать первыми — это самое важное. К сожалению, не всегда это работает», — передает слова Кравца Чемпионат.

После поражения от «Лады» «Авангард» занимает 6-е место на Востоке с 22 очками в активе. В следующем матче подопечные Кравца сыграют 22-го октября с «Металлургом».