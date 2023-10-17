Леонтьев: Здорово реализовали большинство, много блоков было, взаимопомощи

Главный тренервысказался относительно поединка против(4:0).

«Парней с победой, боевой матч. Поначалу соперник здорово атаковал и наш вратарь выручил в нескольких моментах, когда "1 в 0", "2 в 1" выходили. Здорово реализовали большинство, много блоков было, взаимопомощи — хорошая командная работа. Поэтому всех с победой, болельщикам, которые приехали за нас болеть, отдельное спасибо и с победой.

Были опасения сегодня, потому что пятая игра за восемь дней, здорово, что выдержали и выстояли. Кропотливая работа приносит успех. Я бы не сказал, что у нас был невзрачный старт в чемпионате. Там были определённые моменты, которые мы исправляем. А игра была, есть и будет», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 16-ю очками в активе. «Лада» — на 5-й позиции (22 балла).