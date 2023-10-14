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    Все новости спорта

    «Спартак» взял верх над «Торпедо» и продлил выигрышную серию до пяти матчей

    «Торпедо» — «Спартак»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Спартак
    «Спартак» в гостях победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Красно-белые взяли верх над соперником со счетом 4:2.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    У победителей по дублю оформили Илья Талалуев и Николай Голдобин.

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    У хозяев шайбы забросили Кирилл Воронин и Никита Артомонов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
    Голы: Талалуев — 1 (Бурмистров, Филин), 19:03 — 0:1. Голдобин — 13 (бол., Морозов, Локтионов), 28:24 — 0:2. Линч — 2 (Воронин, Сизов), 29:59 — 1:2. Артамонов — 2 (бол., Летунов, Атанасов), 37:25 — 2:2. Талалуев — 2 (Бурмистров), 57:29 — 2:3. Голдобин — 14 (п.в., Порядин, Кин), 59:12 — 2:4Вратари: Гуска (58:55 — 59:12) — РибарШтраф: 10 — 8Броски: 30 (10+9+11) — 39 (11+12+16)

    «Спартак» продлил победную серию до 5 матчей. Клуб обошел «Торпедо» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

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