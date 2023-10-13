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    «Авангард» разгромил на своем льду «Динамо»

    «Авангард» — «Динамо» Москва: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо
    Омский «Авангард» принимал дома московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ и одержал убедительную победу со счетом 3:0.

    Вратарь хозяев Илья Проскуряков
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    Вратарь хозяев Илья Проскуряков

    В начале второго периода Михаил Гуляев открыл счет в матче. Ему ассистировали Иван Николишин и Владимир Ткачев.

    Спустя три минуты Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова довел преимущество «Авангарда» до двух шайб.

    А еще через минуту Игорь Мартынов установил окончательный счет — 3:0.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Гуляев — 1 (Николишин, Ткачев), 24:35 — 1:0. Буше — 1 (бол., Шарипзянов), 27:39 — 2:0. Мартынов — 1 (Пьянов, Беляев), 28:40 — 3:0Вратари: Проскуряков — ВолковБроски: 24 (8+15+1) — 28 (7+8+13)Штраф: 8 — 6

    «Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.

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