«Авангард» — «Динамо» Москва: счет матча 3:0, обзор голов

Омскийпринимал дома московскоев рамках регулярного чемпионата КХЛ и одержал убедительную победу со счетом 3:0.

В начале второго периода Михаил Гуляев открыл счет в матче. Ему ассистировали Иван Николишин и Владимир Ткачев.

Спустя три минуты Рид Буше с передачи Дамира Шарипзянова довел преимущество «Авангарда» до двух шайб.

А еще через минуту Игорь Мартынов установил окончательный счет — 3:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Голы: Гуляев — 1 (Николишин, Ткачев), 24:35 — 1:0. Буше — 1 (бол., Шарипзянов), 27:39 — 2:0. Мартынов — 1 (Пьянов, Беляев), 28:40 — 3:0Вратари: Проскуряков — ВолковБроски: 24 (8+15+1) — 28 (7+8+13)Штраф: 8 — 6

«Авангард» теперь занимает шестое место на «Востоке» с 20 очками. «Динамо» идет на пятой позиции на «Западе» с 23 баллами.