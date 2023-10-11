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    «Спартак» на своем льду уверенно обыграл ЦСКА

    «Спартак» — ЦСКА: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак ЦСКА
    В главном матче дня регулярного чемпионата КХЛ состоялось московское дерби. Победу со счетом 5:3 в нем одержал «Спартак».

    Тренер «красно-белых» Алексей Жамнов
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    Тренер «красно-белых» Алексей Жамнов

    На протяжении всей встречи подопечные Алексея Жамнова были сильнее во всех компонентах игры, быстро повели в счете и уверенно довели матч до итоговой победы.

    Шайбы в составе «красно-белых» забрасывали Павел Порядин, Ансель Галимов, Иван Морозов, Николай Голдобин, Даниил Орлов.

    За ЦСКА отличились Сергей Плотников, Виталий Абрамов, Никита Нестеров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)
    Голы: Порядин — 1 (бол., Локтионов, Голдобин), 3:00 — 1:0. Галимов — 1 (Сусуев, Пашин), 16:49 — 2:0. Плотников — 1, 23:29 — 2:1. Морозов — 1 (Порядин, Голдобин), 24:16 — 3:1. Голдобин — 1 (Морозов, Порядин), 31:00 — 4:1. Абрамов — 1 (Полтапов, Карнаухов), 44:04 — 4:2. Нестеров — 1 (бол., Окулов, Григоренко), 48:07 — 4:3. Орлов — 1 (Савиков, Цыплаков), 51:06 — 5:3Вратари: Рибар — ФедотовБроски: 30 (3+19+8) — 27 (7+9+11)Штраф: 6 — 6

    «Спартак» теперь занимает третье место на «Западе» с 24 очками. Армейцы опустились на седьмую строчку с 16 баллами.

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