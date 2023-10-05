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    Тамбиев: Ребята молодцы — вернулись в игру в третьем периоде

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Адмирал
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги победного матча с «Ладой» (2:1 ОТ).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Хорошая самоотдача сегодня, ребята проявили характер. Во втором периоде было тяжело, просели. Но ребята молодцы — вернулись в игру в третьем периоде. Кто просел — присел на лавку, играли в три звена. Те, кто играл, молодцы. Они выдержали темп игры, динамику, во многих моментах успевали. Игра была до гола — хорошо, что забили этот гол мы. Радоваться некогда, завтра следующий матч.

    Почему не играет Назаревич? Пока нас не всё в нём устраивает. Новая команда, новые требования. Работает, терпит — пока не увижу, что на льду он делает то, что нужно команде. Надеюсь, он переварит эту информацию и перенесёт это на площадку.

    Как будем использовать новичков из СКА? Ой, давайте пока оставим тему. Ещё никого здесь нет. Приедут — будем говорить, я ещё никого не видел. Когда они доберутся до Владивостока? Может, на поезде поедут, может, на автобусе, чёрт их знает. Приедут, поздороваемся, в глаза им посмотрю.

    Игра Берлёва сегодня? Для нас это ведущий игрок, нам его не хватало. Ключевая фигура. Я рад, что он вернулся», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Адмирал» занимает 10-е место в таблице Востока с 10-ю очками в активе. «Лада» — на 2-й позиции (20 баллов).

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