ЦСКА — «Витязь»: счет матча 9:1, обзор голов

Московскийна своей домашней площадке не оставил никаких шансов подмосковному, разгромив его со счетом 9:1 в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Шайбы за «армейцев» забрасывали Марсель Ибрагимов, Даррен Диц, Виталий Абрамов, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Прохор Полтапов, Максим Соркин, Михаил Григоренко, Виталий Абрамов.

Единственный гол в составе «Витязя» на счету Игоря Угольникова.

КХЛ. Регулярный чемпионат ЦСКА — «Витязь» 9:1 (2:0, 2:1, 5:0) Голы: Ибрагимов -1 (Юртайкин, Дыбленко), 2:30 — 1:0, Диц -1, 17:53 — 2:0, Абрамов -1 (Светлаков, Федотов), 28:19 — 3:0, Угольников -1 (Барак, Яровой), 29:21 — 3:1, Плотников — 1 (Окулов, Дыбленко), 32:47 — 4:1, Слепышев -1 (бол., Диц, Сорокин), 50:14 — 5:1, Полтапов -1 (Нестеров, Панкратов), 50:42 — 6:1, Соркин -1 (бол, Диц, Слепышев), 56:50 — 7:1, Григоренко -1 (бол.,Окулов, Нестеров), 58:17 — 8:1, Абрамов -1 (бол., Слепышев, Соркин), 59:05 — 9:1Вратари: Федотов — Шикин, ДорожкоБроски: 44 (20+11+13) — 22 (6+10+6)Штраф: 6 -11

После этой победы у ЦСКА стало 13 очков и он идет на шестом месте на «Западе», «Витязь» замыкает таблицу с 5 баллами.