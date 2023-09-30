Мартемьянов: Победа для нас — глоток свежего воздуха

Главный тренерподвел итог матча против(2:0).

«Непростой матч с хорошим соперником. Парни сегодня неплохо выполняли игровое задание, играли на результат, много хороших моментов создали. Выходы "2 в 1", "2 в 0", "1 в 0". У нас в последнее время мушка забилась, мало забивали. Будем надеяться, что голы придут. Нам очень нужны были очки, да, брали по одному в некоторых играх, но этого маловато, конечно. Наш вратарь сегодня неплохо сыграл, надёжно, и вся команда ему помогла.

Безусловно, можно сказать, что сегодняшняя победа для нас — глоток свежего воздуха.

Да, у нас была неудачная полоса, но это длинный путь. Двигаемся вперёд», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

В следующем туре «Куньлунь» примет дома омский «Авангард», а хабаровский клуб будет играть в Казани с «Ак Барсом».