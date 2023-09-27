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    Мичков: Приятно удивлен, что за мной следят в Северной Америке

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    Нападающий «Сочи» Матвей Мичков высказался о том, что за его игрой внимательно следят в Северной Америке.

    Матвей Мичков
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    Матвей Мичков

    «Это очень приятно и классно, когда у тебя столько болельщиков. Это всегда дает положительные эмоции. Я приятно удивлен, что за мной там так следят, и что любят хоккей.

    Но сейчас я выступаю в КХЛ, и все мысли только об этом. У меня сейчас идет сезон, я играю за "Сочи", поэтому все цели сейчас связаны только с этой командой и с регулярным чемпионатом.

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    • Нарезку лучших моментов НХЛ все смотрят. Но там регулярный чемпионат еще не стартовал. Когда он начнется, тогда и будем смотреть.

    Там в НХЛ — зрелищный хоккей, и всегда приятно наблюдать за ребятами, кто играет на таком высоком уровне из года в год», — приводит слова 18-летнего хоккеиста «Матч ТВ».

    Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ-2023 в первом раунде под общим седьмым номером.

    В текущем сезоне КХЛ Мичков провел шесть матчей, в которых забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.

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