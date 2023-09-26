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    Роберт Левандовский«Мальорка» — «Барселона». Онлайн
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    Романов заявил, что Билялетдинов хочет закончить тренерскую карьеру

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    Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов, который является внуком главного тренера «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова, ответил на вопрос о том, когда специалист завершит тренерскую карьеру.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Может ли кто-то в семье сказать ему, что он уже всё выиграл, столько лет в хоккее, что стоит отдохнуть и посвятить себя семье? Столько раз уже ему об этом говорили, но это его желание.

    Кто может тебя остановить, особенно если ты уже в таком возрасте и статусе? Ты жизнь отдал хоккею. Жизнь! Это не просто работа, на которой ты 10 лет пробыл. Туда уходит всё — здоровье, эмоции. Всё туда!

    Он уже хочет закончить. Не буду говорить, что это его последний сезон, но это закат его тренерской карьеры. Никакой долгой карьеры дальше, уверен, не будет. Сколько можно? Мы уже все ему говорили — мол, ну что же ты. Никаких ещё пяти лет в хоккее не будет. Эта эпоха — настоящая, он сейчас идёт за Кубком. Когда Зинэтула Хайдярович уйдёт, то такого хоккея не будет. Сейчас играют по-другому.

    Он великий? Для меня — да. Я всё равно читаю комментарии, что он какой-то не такой, проиграл Олимпиаду. Но для меня он великий. Говорю это с огромной уверенностью», — сказал Романов в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

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    • Напомним, что в прошлом сезоне КХЛ «Ак Барс» дошел до финала розыгрыша Кубка Гагарина, где проиграл ЦСКА (3:4 счет в серии). Этим летом Билялетдинов не сразу согласился продлить контракт с казанским клубом, но в итоге подписал соглашение до конца нынешнего сезона.

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