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    «Команды нет, есть группа хоккеистов». Мартемьянов — об игре «Амура»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур СКА
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов раскритиковал игроков своей команды после разгромного поражения в матче КХЛ со СКА (0:4).

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Стоит ли ждать усиления? Ждать стоит всегда. Скажу одну жизненную вещь — бывают такие варианты, что человек просто не подходит под концепцию тренерского штаба.

    Его, возможно, могут освободить, а он вписывается в концепцию другой команды и там раскрывается. Это нормальное явление. Так что возможно. Сейчас у нас, скорее всего, кто-то из нападающих приедет из Вышки. Будем смотреть. У нас есть большая пауза, чтобы спокойно разобраться в ситуации.

    Чем объясняю спад лидеров на бумаге? Дело в психологии, люди играли в один хоккей, сейчас требуется другой хоккей. Простите, но творчество, импровизацию убрать в сторону, играть чисто по заданию — надёжно и просто.

    Один момент — у нас 19 потерь в средней зоне, это просто безумие! Надо им самих себя спросить: что я хочу сделать для команды? Команды пока нет. Есть группа хоккеистов. Как бы жёстко это ни звучало, но команды пока я не вижу. Характер надо вырабатывать, биться до конца. Благодарен вратарю, что сражался до конца, молодец.

    Вроде статистику посмотришь — вроде и неплохо. Но огромные претензии к команде в атаке. Шайба в углах не держится, соперник доминировал в этом элементе. Нежелание бороться или трусость — это присутствует.

    2-14 по вбрасываниям в первом периоде? Это вышли неготовыми. На словах вроде смотришь — заряжены, а концентрация вообще отсутствовала. Хотя подготовка к игре была правильной. Мы за сутки покатались, сегодня небольшая разминка была. Ничего не предвещало», — передаёт слова Мартемьянова Чемпионат.

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    • После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. В следующем матче хабаровчане встретятся с «Нефтехимиком» 27-го сентября.

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