Кравец: Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше

Главный тренерпрокомментировал поражение в матче с(3:4).

«Как всегда с "Сибирью", очень напряжённая и интересная игра получилась. Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть. Сегодня хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать, ну и, конечно, в концовке, сравняв счёт, нужно доводить игру до положительного результата. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше.

Гуляев, действительно, добавляет с каждой игрой, поэтому он и играет достаточно много времени. Большинство "Сибири"? Мы понимали, что они делают. Но можно сто раз посмотреть, а мастера всё равно найдут возможность отдать передачу и "проткнуть". Первое, что было сказано — не удаляться. И того удаления можно было избежать.

Пауза пошла на благо команде, это было видно по движению. Ребята играли с настроением, с хорошей самоотдачей, выполняя свою работу на 100-200%. Спунер за счёт игр, за счёт работы на тренировках вошёл в ритм, набрал форму. И я думаю, что он ещё не на самом пике. В Пьянова мы верим, знаем, как он должен и может играть. Тоже думаю, что будет добавлять», — приводит слова Кравца «Чемпионат».

После этой победы у «Сибири» стало 9 очков, у «Авангарда» осталось 10 баллов.