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    Кравец: Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Авангард
    Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Сибирью» (3:4).

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    «Как всегда с "Сибирью", очень напряжённая и интересная игра получилась. Отлично начали первый период, очень много было моментов, которые надо было реализовывать, но, честно говоря, ребят не в чем упрекнуть. Сегодня хорошо катались, двигались, моменты создавали. Но, естественно, были ошибки, которые не нужно допускать, ну и, конечно, в концовке, сравняв счёт, нужно доводить игру до положительного результата. Очко мы сегодня точно заслужили в такой борьбе. Анализируем, исправляем ошибки и двигаемся дальше.

    Гуляев, действительно, добавляет с каждой игрой, поэтому он и играет достаточно много времени. Большинство "Сибири"? Мы понимали, что они делают. Но можно сто раз посмотреть, а мастера всё равно найдут возможность отдать передачу и "проткнуть". Первое, что было сказано — не удаляться. И того удаления можно было избежать.

    Пауза пошла на благо команде, это было видно по движению. Ребята играли с настроением, с хорошей самоотдачей, выполняя свою работу на 100-200%. Спунер за счёт игр, за счёт работы на тренировках вошёл в ритм, набрал форму. И я думаю, что он ещё не на самом пике. В Пьянова мы верим, знаем, как он должен и может играть. Тоже думаю, что будет добавлять», — приводит слова Кравца «Чемпионат».

    После этой победы у «Сибири» стало 9 очков, у «Авангарда» осталось 10 баллов.

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