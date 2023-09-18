ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричТрансферный дайджест. 12 — 18 сентября
  • 19:32
    • «Барыс» разгромил «Нефтехимик», «Салават Юлаев» одолел «Торпедо»
    Все новости спорта

    «Металлург» выиграл у «Автомобилиста» и одержал шестую победу в сезоне

    «Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    «Металлург» дома победил «Автомобилист» в матче Чемпионата КХЛ — 4:2.

    Жан-Себастьен Ди
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жан-Себастьен Ди

    За магнитогорскую команду голы забили Григорий Дронов, Максим Мухаметов, а Егор Коробкин оформил дубль.

    У екатеринбургского клуба отличились Алексей Бывальцев и Олег Ли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Коробкин — 2 (Пресс, Кошелев), 7:32 — 1:0. Дронов — 3 (бол., Пресс, Михайлис), 27:30 — 2:0. Ли — 1, 29:46 — 2:1. Бывальцев — 1 (Макеев, Гуркин), 32:08 — 2:2. Мухаметов — 2 (Яковлев, Пресс), 37:05 — 3:2. Коробкин — 3 (Кошелев, Квартальнов), 48:47 — 4:2

    «Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Новое столичное дерби «Спартак» проведет успешнее
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.46
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Пари НН — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.19
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бенчич — Таунсенд
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие