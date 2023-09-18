«Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 4:2, обзор голов

Жан-Себастьен Ди Фото: globallookpress.com
За магнитогорскую команду голы забили Григорий Дронов, Максим Мухаметов, а Егор Коробкин оформил дубль.
У екатеринбургского клуба отличились Алексей Бывальцев и Олег Ли.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Коробкин — 2 (Пресс, Кошелев), 7:32 — 1:0. Дронов — 3 (бол., Пресс, Михайлис), 27:30 — 2:0. Ли — 1, 29:46 — 2:1. Бывальцев — 1 (Макеев, Гуркин), 32:08 — 2:2. Мухаметов — 2 (Яковлев, Пресс), 37:05 — 3:2. Коробкин — 3 (Кошелев, Квартальнов), 48:47 — 4:2
«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (13 очков за 8 игр). «Автомобилист» расположился на 6-й строчке (9 очков за 8 матчей).