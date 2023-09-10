Завьялов: Грубейшая ошибка в начале третьего периода подкосила команду

Главный тренерпрокомментировал поединок против(3:4).

«Хорошая игра по содержанию. Провести две игры за сутки… Я не оправдываюсь и не оправдываю ребят. Они молодцы, они старались, доставали из себя. Но грубейшая ошибка в начале третьего периода подкосила команду, и все пошло не так.

Маленько вздохнем, и в работу! Впереди — две домашние игры, где мы должны реабилитироваться перед болельщиками, и вообще в целом», — приводит слова Завьялова официальный сайт «Витязя».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков), а «Витязь» — на 11-й позиции Западной конференции (2).