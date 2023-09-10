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    Завьялов: Грубейшая ошибка в начале третьего периода подкосила команду

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Металлург Мг
    Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов прокомментировал поединок против «Металлурга» (3:4).

    Александр Завьялов
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    Александр Завьялов

    «Хорошая игра по содержанию. Провести две игры за сутки… Я не оправдываюсь и не оправдываю ребят. Они молодцы, они старались, доставали из себя. Но грубейшая ошибка в начале третьего периода подкосила команду, и все пошло не так.

    Маленько вздохнем, и в работу! Впереди — две домашние игры, где мы должны реабилитироваться перед болельщиками, и вообще в целом», — приводит слова Завьялова официальный сайт «Витязя».

    После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков), а «Витязь» — на 11-й позиции Западной конференции (2).

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