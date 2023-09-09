«Болельщики были правы, когда ушли». Немировски — об опустевших трибунах в матче с «Автомобилистом»

Главный тренервысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:6).

«Мы с хоккеистами хотели бы извиниться перед болельщиками. Так дома проигрывать нельзя. Игру пять на пять начали хорошо, владели инициативой. Моменты были.

Потом опять ненужные удаления, их реализовал соперник. Начинали хорошо играть пять на пять, потом снова удалялись. Заработали большинство, но ничего не получалось. Много неправильных решений с шайбой и опять. В большинстве могли выигрывать игру, делать разницу, но оно сегодня не сработало.

Опустели трибуны к концу матча? Я думаю, если они видели, то пытались играть. Сейчас мы обсуждали, все понимают ситуацию, что нельзя так играть. Болельщики были правы, когда ушли. Все понятно, так нельзя играть и зачем смотреть на это, если так играем?», — сказал Немировски Чемпионату.

После этого матча «Сибирь» занимает 7-е место в таблице Востока (4 очка). В следующем матче команда Дэвида Немировски встретится 13-го сентября с «Амуром».