«Сибирь» — «Автомобилист»: счет матча 1:6, обзор голов

разгромил(6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У екатеринбургской команды хет-трик оформил нападающий Алексей Макеев, а по шайбе забросили Кёртис Валк в большинстве, Максим Денежкин и Стефан Да Коста.

Единственную шайбу у хозяев забросил Иван Климович. Этот гол стал первым в рамках основного времени после того, как «Сибирь» переехала на новый стадион.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Сибирь» (Новосибирск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 1:6 (0:1, 1:2, 0:3). Голы: Валк — 3 (бол. Да Коста, Мэйсек), 06:04 — 0:1. Климович — 1 (бол. Прохоркин, Сетдиков), 27:18 — 1:1. Денежкин — 1 (Зборовский), 31:59 — 1:2. Да Коста — 1 (Баранцев, Валк), 35:41 — 1:3. Макеев — 1 (Валк, Мэйсек), 46:04 — 1:4. Макеев — 2 (Мэйсек, Трямкин), 49:03 — 1:5. Макеев — 3 (бол. Голышев, Баранцев), 53:25 — 1:6Вратари: Костин — ГалкинБроски: 33 (15+9+9) — 24 (5+10+9)Штраф: 10 — 10

После этого матча «Автомобилист» занимает 1-е место в таблице Востока (7 очков). «Сибирь» — на 7-й позиции (4).