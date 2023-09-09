Браташ: Не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня

Главный тренервысказался относительно победы в матче КХЛ против(5:1).

«Сегодня нам удалось то, чего не удалось в предыдущих трех матчах — одержать победу. Хотя не скажу, что по содержанию игры в остальных матчах мы играли хуже, чем сегодня.

В игре с "Амуром" удалось использовать свои моменты и повести в счете. Может быть, поэтому нам удалось избежать потери концентрации в определенные отрезки. В одной игре мы за четыре минуты пропустили три шайбы, в другой — за шесть, хотя остальное время играли как минимум не хуже, чем сегодня», — цитирует Браташа пресс-служба «Лады».

После этого матча «Лада» занимает 9-е место в таблице Востока (2 очка). «Амур» — на 10-й позиции (2).