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    Хабибулин: В России нет единой системы подготовки вратарей

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    Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛ Николай Хабибулин поделился мнением о проблемах подготовки голкиперов в России.

    Николай Хабибулин
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    Николай Хабибулин

    «У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли.

    То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.

    Василевский — это одно, Шестеркин — другое, Сорокин — третье. Да, все ребята талантливые, в свое время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил.

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    • Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они — кто во что горазд. Нет цельной системы.

    Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует», — приводит слова Хабибулина «Российская газета».

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