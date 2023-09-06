Хабибулин: В России нет единой системы подготовки вратарей

Бывший вратарь сборной России и клубов НХЛподелился мнением о проблемах подготовки голкиперов в России.

«У нас нет единой системы. Посмотрите на финских вратарей. По манере их игры сразу понятно: это финны, либо в Финляндии играли.

То же самое касается шведов. Если брать наших, даже тех, кто играет в НХЛ, они все разные.

Василевский — это одно, Шестеркин — другое, Сорокин — третье. Да, все ребята талантливые, в свое время им повезло попасть к кому-то, кто в них что-то развил, что-то добавил.

Но, если брать наших детей, юниоров, по ним смотришь, они — кто во что горазд. Нет цельной системы.

Этим кто-то должен заниматься. Когда начнут базово появляться похожие вратари, тогда можно будет сказать: этим занялись, система существует», — приводит слова Хабибулина «Российская газета».