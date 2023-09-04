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    Скабелка: Мы сегодня нарушили законы хоккея

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Барыс
    Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался о поединке против «Сибири» (4:5 ОТ).

    Андрей Скабелка
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    Андрей Скабелка

    «Такие матчи обидно проигрывать. Хорошая игра со стороны обеих команд. Мы сегодня нарушили законы хоккея. На первой и на последней минутах не имеет право команда пропускать голы. Должна быть полная концентрация. Мы три из пяти такие пропустили: один за двенадцать секунд до конца периода, и два на первой минуте. Наверное, отчасти, отсюда и результат.

    Мы видим хороший потенциал у команды в атаке. Нужно подтянуть игру в обороне, когда мы ведём в счёте, нужно доводить такие матчи до победы. В целом достаточно быстрый и интересный хоккей. С "Сибирью" в этом месяце мы еще три раза играем. Готовимся опять к Сибири», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

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