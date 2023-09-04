Скабелка: Мы сегодня нарушили законы хоккея

Главный тренервысказался о поединке против(4:5 ОТ).

«Такие матчи обидно проигрывать. Хорошая игра со стороны обеих команд. Мы сегодня нарушили законы хоккея. На первой и на последней минутах не имеет право команда пропускать голы. Должна быть полная концентрация. Мы три из пяти такие пропустили: один за двенадцать секунд до конца периода, и два на первой минуте. Наверное, отчасти, отсюда и результат.

Мы видим хороший потенциал у команды в атаке. Нужно подтянуть игру в обороне, когда мы ведём в счёте, нужно доводить такие матчи до победы. В целом достаточно быстрый и интересный хоккей. С "Сибирью" в этом месяце мы еще три раза играем. Готовимся опять к Сибири», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».