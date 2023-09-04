Тренер «Куньлуня»: С этими игроками у нас все будет хорошо

Главный тренерподвел итог матча против(3:0).

«Подписывая Райана, мы рассчитывали, что он добавит нам солидности в большинстве. Думаю, с этими игроками у нас все будет хорошо. Меркли провёл с командой чуть побольше времени, Оттенбрайт чуть поменьше, но они успели потренироваться с командой. Ребята не первый день играют в хоккей, они знают, как готовиться, они в отличном состоянии.

У "Куньлунь Ред Стар" наконец-то длинная лавка? Я бы так не сказал. У нас сегодня было двенадцать нападающих и семь защитников, и всего один здоровый игрок в резерве, остальные с травмами. Тьфу-тьфу, чтобы ничего не произошло, иначе мы окажемся у черты. Увы, у нас нет возможности брать молодых игроков из МХЛ, но что имеем, то имеем», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет минское «Динамо».