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    Тренер «Куньлуня»: С этими игроками у нас все будет хорошо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Куньлунь Ред Стар
    Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвел итог матча против «Сочи» (3:0).

    Виктор Игнатьев
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    Виктор Игнатьев

    «Подписывая Райана, мы рассчитывали, что он добавит нам солидности в большинстве. Думаю, с этими игроками у нас все будет хорошо. Меркли провёл с командой чуть побольше времени, Оттенбрайт чуть поменьше, но они успели потренироваться с командой. Ребята не первый день играют в хоккей, они знают, как готовиться, они в отличном состоянии.

    У "Куньлунь Ред Стар" наконец-то длинная лавка? Я бы так не сказал. У нас сегодня было двенадцать нападающих и семь защитников, и всего один здоровый игрок в резерве, остальные с травмами. Тьфу-тьфу, чтобы ничего не произошло, иначе мы окажемся у черты. Увы, у нас нет возможности брать молодых игроков из МХЛ, но что имеем, то имеем», — приводит слова Игнатьева официальный сайт КХЛ.

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет минское «Динамо».

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