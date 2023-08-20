ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 16:28
    • «Факел» — «Пари НН»: стартовые составы команд
  • 15:11
    • Сборная Испании впервые в истории выиграла женский чемпионат мира
  • 14:52
    • Агент Морелоса: К Альфредо проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ
  • 08:21
    • Шон О’Мэлли новый чемпион UFC в легчайшем весе
    Все новости спорта

    «Торпедо» по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург» в спарринге

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Металлург Нк
    В очередном предсезонном матче «Торпедо» по буллитам победило новокузнецкий «Металлург».

    «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Торпедо»

    В основное время на голы Яна и Коваленко «Металлург» ответил точными бросками Платонова и Ломако.

    Товарищеский матч
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Ян — 2 (Летунов, Силаев), 0:25 — 1:0. Платонов — 1 (бол., Ломако), 3:07 — 1:1. Ломако — 1 (Платонов, Варенник), 29:02 — 1:2. Коваленко — 1 (Кручинин, Гончарук), 44:56 — 2:2Победный буллит: АтанасовВратари: Кульбаков — СухачевШтраф: 14 — 22Броски: 28 (9+10+6+3) — 28 (13+9+5+1)
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить скромный «Кадис»?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли первая победа «Челси» в сезоне?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие