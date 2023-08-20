«Торпедо» по буллитам обыграло новокузнецкий «Металлург» в спарринге

«Торпедо» Фото: globallookpress.com
В основное время на голы Яна и Коваленко «Металлург» ответил точными бросками Платонова и Ломако.
Товарищеский матч
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Металлург» (Новокузнецк) — 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ян — 2 (Летунов, Силаев), 0:25 — 1:0. Платонов — 1 (бол., Ломако), 3:07 — 1:1. Ломако — 1 (Платонов, Варенник), 29:02 — 1:2. Коваленко — 1 (Кручинин, Гончарук), 44:56 — 2:2Победный буллит: АтанасовВратари: Кульбаков — СухачевШтраф: 14 — 22Броски: 28 (9+10+6+3) — 28 (13+9+5+1)