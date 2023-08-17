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    Пресс назвал причины перехода из «Северстали» в «Металлург»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Металлург Мг
    Защитник «Металлурга» Робин Пресс рассказал об отличиях магнитогорского клуба и «Северстали» в менталитете.

    Робин Пресс
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    Робин Пресс

    «Мой агент общался с другими командами КХЛ. Но "Магнитка" была основным вариантом. Европейский рынок мы даже не рассматривали, потому что я уже подписал контракт, когда он открылся.

    "Металлург" — это другой уровень по сравнению с "Северсталью"? Да, разница есть. Здесь выше бюджет, больше персонала и так далее. Отмечу также менталитет всех, кто работает в "Металлурге", все очень большие профессионалы, нацелены только на победу.

    Конечно, в "Северстали" тоже все хотят побеждать, но ожидания несколько другие. В Череповце у нас была цель выйти в плей-офф и там уже побеждать в каждом следующем матче, стремиться пройти как можно дальше. В "Металлурге" цель стоит побеждать везде и всегда.

    В "Северстали" понимали, что Кубок Гагарина — несбыточная мечта? Перед стартом сезона, во время регулярного чемпионата нужно быть реалистом. В прошлом сезоне мы выходили на лёд с целью побеждать, считаю, что у нас была хорошая команда.

    Посмотрите, как мы боролись с ЦСКА. У нас были все шансы пройти дальше. Кубок Гагарина — это не мечта, мы стремились к этому. Хотя понятно, что никто от нас не ждал побед», — цитирует Пресса Sport24.

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    • Напомним, что в прошлом сезоне Пресс выступал за «Северсталь» под руководством Андрея Разина, сыграл 51 матч и набрал 48 (13+35) очков. В это межсезонье защитник и сам Разин подписали контракт с «Металлургом».

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