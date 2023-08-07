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    «Адмирал» разгромил «Сочи» и досрочно выиграл Sochi Hockey Open

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сочи
    На турнире Sochi Hockey Open «Адмирал» разгромил «Сочи» со счетом 5:0.

    «Адмирал»
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    «Адмирал»

    Точными бросками отметились Максим Чудинов, Николай Чебыкин, Руслан Ибатуллин, Дмитрий Сидляров и Тайлер Граовац.

    Sochi Hockey Open
    «Сочи» (Сочи) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Чудинов — 1 (Горшков, Берлев), 17:49 — 0:1. Чебыкин — 1 (Берлев, Хомченко), 18:47 — 0:2. Ибатуллин — 1 (Метальников, Колмыков), 35:08 — 0:3. Сидляров — 1 (Паутов, Шэн), 42:02 — 0:4. Граовац — 1, 59:05 — 0:5Вратари: Третьяк — ХомченкоШтраф: 4 — 4Броски: 31 (9+17+5) — 35 (18+11+6)

    Таким образом, «Адмирал» набрал шесть очков в трех матчах и стал победителем Sochi Hockey Open. «Сочи» потерпел два поражения в четырех матчах.

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