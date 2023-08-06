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    Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Ребята-новички себя здорово проявили

    Хоккей Нефтехимик Лада
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Ладой» (5:3).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Молодцы парни, победили. Соперник непростой, хоть и новичок лиги. В команде гостей достойные ребята. Поэтому сегодня был интересный матч, много голов. Зрители молодцы, что поддержали нас. Всех с победой!

    Игра четвертого звена? Я бы не стал сейчас выделять какое-то звено. Да, сегодня это звено было номинально четвертым. А так все они для нас первые. И ждем ударной игры от каждого.

    Шерстобитов молодец, и те ребята-новички, которые недавно влились, тоже здорово себя проявили сегодня, — цитирует Леонтьева официальный телеграм-канал "Нефтехимика".

    В следующем товарищеском матче "Нефтехимик" встретится 11 августа с "Химиком".

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