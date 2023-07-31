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    Юниоры Финляндии забили 9 голов Канаде (до 18 лет) в рамках Кубка Глинки

    Хоккей Сборная Швеции Сборная Германии Сборная Финляндии Сборная Канады
    Обзор матчей группового этапа Кубка Глинки.

    Финляндия (до 18 лет)
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    Финляндия (до 18 лет)

    Швеция (до 18 лет) — Германия (до 18 лет) 11:1

    Шведские юниоры без труда разобрались с немцами. В первом периоде шведы забили 2 безответных гола. Во втором — Германия (до 18 лет) забила единственный гол, а хозяева оформили 3 шайбы в ворота немцев.

    Уже в третьем период Швеция (до 18 лет) забила 6 голов в ворота соперника.

    Кубок Глинки.
    Швеция (до 18 лет) — Германия (до 18 лет) 11:1 (2:0, 3:1, 6:0).
    Голы: Олофссон — 1 (Эклунд), 14:40 — 1:0. Нордлунд — 1 (Зеттерлунд, Петтерссон), 14:59 — 2:0. Зеттерберг — 1 (бол. Фернстрем), 20:23 — 3:0. Зайдль — 1 (бол.), 27:28 — 3:1. Стернер — 1 (мен.), 35:56 — 4:1. Морин — 1 (Эрикссон), 37:23 — 5:1. Фрей — 1 (бол. Олофссон), 43:00 — 6:1. Валлениус — 1 (Зеттерберг), 44:19 — 7:1. Петтерссон — 1 (Вилен, Морин), 46:30 — 8:1. Фернстрем — 1 (Зеттерберг), 48:29 — 9:1. Зеттерлунд — 1 (бол. Нордлунд), 49:11 — 10:1. Фернстрем — 2 (бол. Торессон), 54:26 — 11:1Вратари: Лив — НейсеШтраф: 8 — 12

    В следующем матче шведы сыграют 1 августа против юниоров из США.

    Канада (до 18 лет) — Финляндия (до 18 лет) 6:9

    В первом периоде юниоры Канады выигрывали финнов 3:2, но после второго отрезка гости уже вели в счете 5:4, а в третьем — уже добили канадцев, выиграв 20-минутку со счетом 4:2. Итоговый результат — 9:6 в пользу Финляндии (до 18 лет).

    Кубок Глинки.
    Канада (до 18 лет) — Финляндия (до 18 лет) 6:9 (3:2, 1:3, 2:4).
    Голы: Бодуан — 1 (Маррелли, Линдстром), 00:10 — 1:0. Миеттинен — (бол. Лопонен, Суониеми), 05:10 — 1:1. Массе — 1 (Дикинсон, Каттон), 06:18 — 2:1. Порье — 1 (Спенс, Маррелли), 10:50 — 3:1. Хемминг — 1 (Синивуори, Суониеми), 17:22 — 3:2. Суониеми — 1 (Хемминг, Синивуори), 20:26 — 3:3. Вялиля — 1 (Вестеринен, Мухонен), 20:46 — 3:4. Ниеминен — (бол. Кейнянен), 27:43 — 3:5. Каттон — 1 (бол. Парех, Мартон), 28:43 — 4:5. Мьюз — 1 (Каттон, Ричи), 40:54 — 5:5. Саарелайнен — 1, 51:51 — 5:6. Суониеми — 2, 52:55 — 5:7. Пулкканен — 1 (Хемминг), 53:39 — 5:8. Суониеми — (бол. Йокинен, Хемминг), 55:44 — 5:9. МакКуин — 1 (Джозефсон), 56:52 — 6:9Вратари: Дайгл (00:00 — 52:55), Джордж (52:55 — 60:00) — РимпиненШтраф: 12 — 4

    В следующем матче юниоры Финляндии встретятся со Швейцарией 1 августа.

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