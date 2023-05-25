«Флорида» установила уникальное достижение в НХЛ

нанесла поражениев четвертом матче серии полуфинала плей-офф НХЛ со счетом 4:3, выиграв противостояние со счетом 4-0.

Примечательно, что «пантеры» во время регулярного чемпионата находились в зоне плей-офф лишь 28% игровых дней. Но, тем не менее, первыми вышли в финал Кубка Стэнли, по пути обыграв фаворитов турнира «Бостон» и «Торонто».

Это второй случай, когда в финал вышла команда, попавшая в плей-офф через wild card. Впервые подобное удалось «Нэшвиллу» в 2017 году.

В финале «Флорида» сыграет с победителем противостояния между «Вегасом» и «Далласом». «Голден Найтс» ведут в серии 3-0.