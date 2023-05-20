Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче финала Западной конференции

«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ
«Вегас» одержал домашнюю победу над «Далласом» в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ.
Автором решающей заброшенной шайбы стал Бретт Хауден. Нападающий «Вегаса» поразил ворота «Старз» на 95-й секунде овертайма.
Шведский нападающий «Вегаса» Уильям Карлссон дважды отличился в основное время.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Далласа» Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.
Второй матч серии пройдет в воскресенье, 21 мая.
НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3Вратари: Хилл — ЭттингерШтраф: 4 — 2Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0)Счет в серии: 1-0
«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ