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    Кубок Стэнли. «Вегас» обыграл «Даллас» в первом матче финала Западной конференции

    «Голден Найтс» вырвали победу в овертайме

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    «Вегас» забил решающий гол в овертайме
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    «Вегас» забил решающий гол в овертайме

    «Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ

    «Вегас» одержал домашнюю победу над «Далласом» в первом матче финальной серии Западной конференции НХЛ.

    Автором решающей заброшенной шайбы стал Бретт Хауден. Нападающий «Вегаса» поразил ворота «Старз» на 95-й секунде овертайма.

    Шведский нападающий «Вегаса» Уильям Карлссон дважды отличился в основное время.

    Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и форвард «Далласа» Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.

    Второй матч серии пройдет в воскресенье, 21 мая.

    НХЛ. Плей-офф. Полуфинал. Первый матч
    «Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
    Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3Вратари: Хилл — ЭттингерШтраф: 4 — 2Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0)Счет в серии: 1-0

    «Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ
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