Нападающий Пьянов подписал контракт с «Авангардом»

заключил контракт с нападающийсроком на два года. Об этом сообщается на официальном сайте омского клуба.

«В условиях дефицита центрфорвардов подписание Пьянова, который в прошедшем сезоне был одним из лидеров нападения "Сибири", поможет нашей команде усилить центральную линию атаки.

Валентин хорошо знаком нашим болельщикам, его сильные стороны известны: высокий игровой интеллект, умение найти партнёра качественной передачей и реализовать свой момент.

Добавил он и в лидерских качествах, был капитаном "Сибири", забивал в плей-офф. Опыт и мастерство Пьянова пригодятся "Авангарду" в новом сезоне», — сказал генеральный менеджер омичей Антон Курьянов.

Пьянов перешел в «Авангард» из «Сибири». В прошедшем сезоне Пьянов провел 72 матча за новосибирскую команду и набрал 37 (11+26) очков.