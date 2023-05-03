«Амур» объявил о назначении Мартемьянова на пост главного тренера

вернулся на пост главного тренера

Попечительский совет клуба утвердил кандидатуру Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды «Амур» на предстоящий сезон. Соглашение со специалистом рассчитано на один сезон, информирует официальный сайт клуба.

Последнее место работы 60-летнего специалиста — новосибирская «Сибирь». Мартемьянов дважды выводил команду в плей-офф, а в прошлом сезоне «Сибирь» на протяжении нескольких туров «регулярки» возглавляла Восточную конференцию.

Кроме этого, Мартемьянов два года возглавлял «Автомобилист», с которым занимал первое место «Востока» по итогам «регулярки» и доходил до второго раунда плей-офф.

Полный состав тренерского штаба Андрея Мартемьянова в «Амуре» будет объявлен позднее.