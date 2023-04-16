Овечкин: Мне не требуются операции — просто отдых, небольшие корректировки

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»рассказал, как будет восстанавливаться после завершения сезона.

«Конечно, отдых помогает, но мы стараемся заниматься соответствующе. Иногда это помогает, иногда нет.

Мои травмы верхней и нижней части тела? Преимущественно у меня были повреждения верхней части. Иногда ты чувствуешь, что не можешь играть, но иногда твое тело готово играть.

Даже когда играл, то чувствовал, что что-то не так. Но мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых, небольшие корректировки — и все будет хорошо», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

«Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

Напомним, «Вашингтон» ранее объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера.