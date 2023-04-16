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    Овечкин: Мне не требуются операции — просто отдых, небольшие корректировки

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как будет восстанавливаться после завершения сезона.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Конечно, отдых помогает, но мы стараемся заниматься соответствующе. Иногда это помогает, иногда нет.

    Мои травмы верхней и нижней части тела? Преимущественно у меня были повреждения верхней части. Иногда ты чувствуешь, что не можешь играть, но иногда твое тело готово играть.

    Даже когда играл, то чувствовал, что что-то не так. Но мне не требуются операции, ничего такого. Просто отдых, небольшие корректировки — и все будет хорошо», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

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