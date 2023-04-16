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    Овечкин назвал главную причину провального сезона «Вашингтона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал травму защитника Джона Карлсона ключевым моментом сезона для команды.

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    «Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

    «Когда я понял, что все начало рушиться? Травма Карли была болезненной. Когда ваш лучший защитник выбывает надолго, это отстой. Всё изменилось. Большинство, меньшинство. Потому что он играл большую часть матчей. Система игры изменилась.

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    • Брауни (нападающий Коннор Браун — прим.) получил травму во второй или в третьей встрече. Он был важной частью команды летом. Но у всех есть взлеты и падения», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

    Напомним, «Вашингтон» ранее объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера.

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