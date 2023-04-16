Овечкин назвал главную причину провального сезона «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»назвал травму защитникаключевым моментом сезона для команды.

«Вашингтон» впервые за девять лет на попал в плей-офф НХЛ, заняв всего лишь 13-е место в Восточной конференции.

«Когда я понял, что все начало рушиться? Травма Карли была болезненной. Когда ваш лучший защитник выбывает надолго, это отстой. Всё изменилось. Большинство, меньшинство. Потому что он играл большую часть матчей. Система игры изменилась.

Брауни (нападающий Коннор Браун — прим.) получил травму во второй или в третьей встрече. Он был важной частью команды летом. Но у всех есть взлеты и падения», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Напомним, «Вашингтон» ранее объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера.