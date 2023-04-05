Стала известна предварительная причина гибели отца хоккеиста Мичкова

, отец нападающего «Сочи», страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти, сообщает «РЕН ТВ».

«У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», — сказал источник.

По данным телеграм-канала «112», Андрей Мичков упал в пруд и утонул после того, как ему стало плохо с сердцем.

На теле отца Матвея Мичкова не обнаружено признаков насильственной смерти. Но пока рассматриваются все версии случившегося.

4 апреля стало известно о пропаже 51-летнего Андрея Мичкова. 2 апреля он вышел из съемной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.

Позднее появилась информация о том, что Андрея Мичкова обнаружили мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

Напомним, Матвей Мичков этим летом будет участвовать в драфте НХЛ.