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    Стала известна предварительная причина гибели отца хоккеиста Мичкова

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    Андрей Мичков, отец нападающего «Сочи» Матвея Мичкова, страдал от проблем с сердцем, что могло стать причиной его смерти, сообщает «РЕН ТВ».

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    «У Андрея было слабое сердце, периодически жаловался», — сказал источник.

    По данным телеграм-канала «112», Андрей Мичков упал в пруд и утонул после того, как ему стало плохо с сердцем.

    На теле отца Матвея Мичкова не обнаружено признаков насильственной смерти. Но пока рассматриваются все версии случившегося.

    4 апреля стало известно о пропаже 51-летнего Андрея Мичкова. 2 апреля он вышел из съемной квартиры около 21:00. С тех пор его больше не видели. К поискам отца 18-летнего нападающего «Сочи» были подключены поисковый отряд «ЛизаАлерт» и правоохранительные органы.

    Позднее появилась информация о том, что Андрея Мичкова обнаружили мертвым в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус.

    Напомним, Матвей Мичков этим летом будет участвовать в драфте НХЛ.

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