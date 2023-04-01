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    «Ак Барс» обыграл «Авангард» в первом матче финала Восточной конференции

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Авангард
    В первом матче финала Восточной конференции КХЛ «Ак Барс» дома в овертайме обыграл «Авангард» со счетом 3:2.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    На хет-трик Дмитрия Кагарлицкого гости ответили дублем Корбана Найта.

    КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. Финала. Первый матч
    «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
    Голы: Кагарлицкий — 4 (бол., Радулов, Войнов), 2:57 — 1:0. Кагарлицкий — 5 (Шипачев, Войнов), 31:06 — 2:0. Найт — 4 (бол., А. Бродхерст, Береглазов), 49:51 — 2:1. Найт — 5 (бол., Телегин, Ткачев), 59:57 — 2:2. Панюков — 2 (Семенов, Журавлев), 62:14 — 3:2Вратари: Билялов — Демченко (58:23 — 59:57)Штраф: 4 — 4Броски: 23 (6+8+8+1) — 28 (4+12+11+1)

    Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Ак Барса». Второй матч пройдет 3 апреля в Казани.

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