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    Радулов о серии с «Авангардом»: Будет тяжело, но мы к этому готовы

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Адмирал Авангард
    Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поделился ожиданиями от предстоящего финала Восточной конференции с «Авангардом».

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    «Омская команда показала хорошую игру в регулярном чемпионате. Но регулярка — это одно, плей-офф — совершенно другое. "Авангард" хорошо провёл два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы.

    У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. Ранее уже сказал, что на этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы. Нужно выходить и играть.

    Следил ли за сериями между "Ак Барсом" и "Авангардом" в последние сезоны? Особо не следил, но слышал, что "Ак Барс" два раза подряд проигрывал Омску. Это уже история, нужно жить сегодняшним днём, выходить и биться, полностью отдаваться.

    Можно сказать, что "Ак Барс" может забрать эту серию за счёт духа, характера? Я бы не сказал, что у "Авангарда" есть какие-то проблемы с духом. Очень хороший, серьёзный соперник.

    Помню нашу последнюю игру в регулярном чемпионате, матч был кость в кость. У них не было некоторых лидеров, но другие ребята здорово играли, нам было тяжело. Нужно выходить и биться за команду, за герб на груди», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.

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