Радулов о серии с «Авангардом»: Будет тяжело, но мы к этому готовы

Нападающийподелился ожиданиями от предстоящего финала Восточной конференции с

«Омская команда показала хорошую игру в регулярном чемпионате. Но регулярка — это одно, плей-офф — совершенно другое. "Авангард" хорошо провёл два раунда, будет тяжело, но мы к этому готовы.

У команды практически нет слабых сторон: хорошее нападение, защита, вратарь, игра в неравных составах. Ранее уже сказал, что на этой стадии плей-офф нет слабых команд с какими-то большими пробелами. Все равны, у всех есть хорошие шансы. Нужно выходить и играть.

Следил ли за сериями между "Ак Барсом" и "Авангардом" в последние сезоны? Особо не следил, но слышал, что "Ак Барс" два раза подряд проигрывал Омску. Это уже история, нужно жить сегодняшним днём, выходить и биться, полностью отдаваться.

Можно сказать, что "Ак Барс" может забрать эту серию за счёт духа, характера? Я бы не сказал, что у "Авангарда" есть какие-то проблемы с духом. Очень хороший, серьёзный соперник.

Помню нашу последнюю игру в регулярном чемпионате, матч был кость в кость. У них не было некоторых лидеров, но другие ребята здорово играли, нам было тяжело. Нужно выходить и биться за команду, за герб на груди», — цитирует Радулова пресс-служба клуба.

Во втором раунде плей-офф казанская команда прошла «Адмирал» (4:2 в серии), а омичи разобрались с «Металлургом» (4:0 в серии). Первая встреча серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» состоится 1 апреля в Казани.