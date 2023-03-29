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    «Адмирал» продлил контракт с Тамбиевым

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    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом сообщил генеральный директор владивостокского клуба Алексей Ан.

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Мы достигли соглашения о продлении контракта Леонида Григорьевича в нашем клубе.

    Вы прекрасно видели, что я сидел, рисовал. Специально для вас оставил последний листочек. Вот видите: Леонид Григорьевич подписал, а я еще нет. Вот мне осталось последнюю подпись поставить.

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    • Диванных экспертов и бывших профессионалов мы хотим успокоить. Леонид Григорьевич остается с нами сотрудничать, работать, делать дело, которое он любит и делает на все 200 процентов. Мы доверяем ему от и до. Человек творил, что хотел. Мы ему старались только помочь во всех просьбах. Желали ему только успеха и поддерживали его.

    Конечно, мы предложили продолжить работу. Он не отказался», — приводит слова Ана «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне «Адмирал» под руководством Тамбиева впервые вышел во второй раунд Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (2-4).

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