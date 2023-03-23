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    Ротенберг рассказал о важности противостояния СКА и «Торпедо» в Кубке Гагарина

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    Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему к матчам питерской команды с нижегородским «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина было приковано большое внимание.

    Роман Ротенберг
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    Роман Ротенберг

    СКА выиграл серию против «Торпедо» со счетом 4-0.

    «Это связано и с подходом клуба как организации. После золотой Олимпиады-2018 в Пхенчхане мы создали рабочую группу и думали, как нам двигаться вперед. Мы понимали, что с таким "стоячим" хоккеем нам больше ничего не выиграть. Это я говорю в общих словах.

    И мы задумались: куда мы пойдем дальше? Мы годами формировали стратегию, и не все были готовы к этим изменениям. Тут и тренерская работа совсем другая, и другие упражнения. Но мы делаем шаги вперед в том числе благодаря команде "Торпедо", нашей совместной работе — мы вместе развиваем российский хоккей.

    И мы рассчитываем, что будет все больше и больше тренеров, которые станут работать по-новому, а не копировать наши старые подходы.

    Знаете, я очень слежу за "Барселоной", и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Есть такой документальный фильм, который называется "Отдай пас". И он о том, как формировалась идеология "Барселоны". Всем рекомендую его посмотреть.

    Повторю, что нельзя копировать, быть плагиатором. Надо брать лучшее, но делать свое. Мы сейчас смотрим фильмы о "Барсе". Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в Барселоне смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

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