Ротенберг рассказал о важности противостояния СКА и «Торпедо» в Кубке Гагарина

Главный тренер СКАобъяснил, почему к матчам питерской команды с нижегородскимво втором раунде Кубка Гагарина было приковано большое внимание.

СКА выиграл серию против «Торпедо» со счетом 4-0.

«Это связано и с подходом клуба как организации. После золотой Олимпиады-2018 в Пхенчхане мы создали рабочую группу и думали, как нам двигаться вперед. Мы понимали, что с таким "стоячим" хоккеем нам больше ничего не выиграть. Это я говорю в общих словах.

И мы задумались: куда мы пойдем дальше? Мы годами формировали стратегию, и не все были готовы к этим изменениям. Тут и тренерская работа совсем другая, и другие упражнения. Но мы делаем шаги вперед в том числе благодаря команде "Торпедо", нашей совместной работе — мы вместе развиваем российский хоккей.

И мы рассчитываем, что будет все больше и больше тренеров, которые станут работать по-новому, а не копировать наши старые подходы.

Знаете, я очень слежу за "Барселоной", и мы даже смотрели кино об этом испанском клубе. Есть такой документальный фильм, который называется "Отдай пас". И он о том, как формировалась идеология "Барселоны". Всем рекомендую его посмотреть.

Повторю, что нельзя копировать, быть плагиатором. Надо брать лучшее, но делать свое. Мы сейчас смотрим фильмы о "Барсе". Но нужно так работать, чтобы фильмы снимали о нас. Пусть там в Барселоне смотрят фильмы о хоккейном СКА. К этому надо стремиться», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».