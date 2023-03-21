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    Вайсфельд об игре «Адмирала»: Тамбиев научил их играть терпеливо

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Ак Барс
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о серии второго раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс»«Адмирал» (счет в серии 2:1).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «Сможет ли "Адмирал" терпеть всю серию с "Ак Барсом"? Знаете, "Адмирал" весь сезон так играет, разве это что-то новое? Они Уфу, например, прошли за счёт такого хоккея. Это не критика, а просто данность.

    Откуда у них столько сил? Это всё в голове, больше ментальная подготовка. Тамбиев же сказал, что тема перелётов у них закрыта, её обсуждать нельзя. "Адмирал" очень чётко и скрупулёзно выполняет установку тренера, она не такая сложная. Тамбиев научил их играть терпеливо.

    "Ак Барс" — фаворит этой серии. Это понятно. Другой вопрос, что даже если у них будут моменты, то может выручить Серебряков. В принципе, именно так и получилось в третьем матче.

    Можно ли назвать игру Серебрякова аномальной? Он играет очень хорошо, но ему помогают в обороне, у них высокая организации игры в защите. Если бы он играл в команде, где атакующий хоккей, не уверен, что у него были бы такие результаты.

    Как дальше будет развиваться эта серия? Четвёртый матч будет очень важен для обеих команд. Если серия уйдёт в шесть матчей и затянется, то, кто бы её ни выиграл, он будет как сдутый воздушный шарик в финале конференции.

    С другой стороны, я то же самое думал об "Адмирале" после серии с Уфой, а они бегают свежие и бьются на равных», — цитирует Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

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