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    Ларионов: Мы выигрываем и проигрываем все вместе

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Запада со СКА (4:5).

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    «Можно ли сравнить этот плей-офф с НХЛ? Это мой первый опыт здесь как тренера, безусловно, радует, что мы обращаем внимание прессы и болельщиков своей игрой. В ноябре после поездки в Детройт я говорил, что наш хоккей не такой плохой. Оценивая последние матчи с "Динамо" — овертаймы, интригу, те крутые моменты, которые ребята создавали, и в этой серии, думаю, нет большой пропасти между НХЛ и КХЛ. Есть другая пропасть, можете прочитать между строк. Я не буду говорить об этом, вы понимаете почему.

    Сизов — опытный парень, душа команды. Не можем показывать пальцем на кого-то одного. Это часть команды. В моей карьере видел, как ошибались выдающиеся игроки, как Айзерман, Шенахан, Робитайл, Халл. Не можем перечеркнуть всё хорошее за одну оплошность. Хотим, чтобы ребята не теряли веру в себя, не держали в себе долго происходящее. Мы выигрываем и проигрываем все вместе», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу СКА. Следующий матч пройдет 20 марта в Нижнем Новгороде.

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