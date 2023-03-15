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    Жамнов заявил, что руководство «Спартака» не будет вмешиваться в его работу

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о договоренностях с руководством «красно-белых».

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Есть ли договорённость, что в мою работу в "Спартаке" не будут вмешиваться? Это всё обговаривалось, такая договорённость есть.

    Назначение менеджера? Думаю, что начнём работать так, как сейчас, а дальше будет видно, этот вопрос в прерогативе руководства клуба. Буду ли иметь голос в селекции? Конечно, буду, это всё тоже обговаривали.

    Всё будет решаться коллегиально, каждая кандидатура будет обсуждаться и утверждаться в том числе и со мной как с главным тренером команды», — сказал Жамнов Чемпионату.

    Напомним, что совсем недавно Жамнов был назначен главным тренером «Спартака». По итогам регулярного чемпионата КХЛ московская команда заняла 9-е место на Западе и не попала в плей-офф.

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