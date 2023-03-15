Жамнов заявил, что руководство «Спартака» не будет вмешиваться в его работу

Главный тренеррассказал о договоренностях с руководством «красно-белых».

«Есть ли договорённость, что в мою работу в "Спартаке" не будут вмешиваться? Это всё обговаривалось, такая договорённость есть.

Назначение менеджера? Думаю, что начнём работать так, как сейчас, а дальше будет видно, этот вопрос в прерогативе руководства клуба. Буду ли иметь голос в селекции? Конечно, буду, это всё тоже обговаривали.

Всё будет решаться коллегиально, каждая кандидатура будет обсуждаться и утверждаться в том числе и со мной как с главным тренером команды», — сказал Жамнов Чемпионату.

Напомним, что совсем недавно Жамнов был назначен главным тренером «Спартака». По итогам регулярного чемпионата КХЛ московская команда заняла 9-е место на Западе и не попала в плей-офф.