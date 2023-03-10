НХЛ. «Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», «Тампа» проиграла «Вегасу», «Даллас» забросил десять шайб «Баффало»

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами. Его признали третьей звездой встречи. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам. Форвард канадского клуба Денис Гурьянов сделал одну результативную передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Рейнджерс» — 3:4 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Гуле — 4 (Гурьянов, Питлик), 0:35 — 1:0. Лафренье — 14 (бол., Фокс, Панарин), 3:16 — 1:1. Белзил — 4 (Гуле, Уайдмэн), 17:02 — 2:1. Труба — 6 (Панарин, Кейн), 20:48 — 2:2. Андерсон — 18 (мен., Тирни), 33:20 — 3:2. Кейн — 17 (бол., Труба, Панарин), 34:31 — 3:3Вратари: Монтембо — ШестеркинШтраф: 8-6Броски: 26 (12+6+5+3) — 33 (9+14+7+3)

«Рейнджерс» с 81 очком в активе занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Монреаль» (58) — предпоследний.

«Монреаль» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4 Б

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

Форварды столичного клуба Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Оба не смогли реализовать свои попытки в серии буллитов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 2:3 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: ван Римсдайк — 7, 19:50 — 1:0. Хаула — 8 (бол., Мерсер, Сиверсон), 26:55 — 1:1. Мерсер — 22 (Хишир, Татар), 27:32 — 1:2. Строум — 15 (Оши, Милано), 29:50 — 2:2Победный буллит: МайерВратари: Кемпер — ШмидШтраф: 6-4Броски: 22 (7+7+4+4) — 40 (9+16+14+1)

«Вашингтон» с 69 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» (90) — третий.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 2:3 Б

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 3:4 ОТ

В активе нападающего «Тампы» Никиты Кучерова три очка — гол и ассистентский дубль. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистентским дублем. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

НХЛ Регулярный чемпионат «Тампа-Бэй» — «Вегас» — 3:4 ОТ (1:1, 0:0, 2:2, 0:1) Голы: Колесар — 7 (Блюгерс, Хауден), 0:27 — 0:1. Пойнт — 40 (Кучеров, Стэмкос), 4:28 — 1:1. Карлссон — 12 (мен., Пьетранджело), 42:27 — 1:2. Стивенсон — 13 (бол., Теодор, Смит), 45:39 — 1:3. Кучеров — 26 (Сергачев, Пойнт), 57:53 — 2:3. Пойнт — 41 (Кучеров, Сергачев), 59:32 — 3:3. Мартинес — 2 (Айкел, Маршессо), 63:09 — 3:4Вратари: Василевский — КуикШтраф: 71-75Броски: 37 (10+9+17+1) — 21 (4+5+9+3)

«Тампа» с 82 очками занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Вегас» (84) идет первым на Западе.

«Тампа-Бэй» — «Вегас» 3:4

«Баффало» — «Даллас» 4:10

В составе победителей дубль оформил Радек Факса. По три очка набрали Джейсон Робертсон и Джейми Бенн. В активе российского нападающего Евгения Дадонова шестой гол в сезоне и результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Баффало» — «Даллас» — 4:10 (1:3, 1:2, 2:5) Голы: Джонстон — 16 (Хаканпяя, Дадонов), 7:06 — 0:1. Павелски — 16 (бол., Робертсон, Бенн), 19:07 — 0:2. Бенн — 27 (Хейсканен, Сутер), 19:25 — 0:3. Гринуэй — 3 (Скиннер, Томпсон), 19:35 — 1:3. Кивиранта — 7 (Робертсон, Хенли), 28:37 — 1:4. Окпосо — 9 (Петерка, Любушкин), 29:51 — 2:4. Сутер — 2 (Марчмент, Делландреа), 30:38 — 2:5. Скиннер — 28 (Томпсон), 43:49 — 3:5. Дадонов — 6 (Бенн, Хаканпяя), 49:12 — 3:6. Факса — 9 (Доми, Кивиранта), 49:41 — 3:7. Факса — 10 (Марчмент), 51:38 — 3:8. Хинтц — 31 (Робертсон, Павелски), 52:15 — 3:9. Олофссон — 24 (Петерка, Кребс), 52:31 — 4:9. Марчмент — 11 (Хейсканен, Миллер), 56:12 — 4:10Вратари: Комри — ЭттингерШтраф: 6-4Броски: 29 (9+5+15) — 49 (16+18+15)

«Даллас» с 83 очками занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Баффало» (68) идет 12-м на Востоке.

«Баффало» — «Даллас» 4:10

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4 ОТ

Голкипер гостей Илья Сорокин отразил 33 броска и сделал результативную передачу. Форвард проигравших Евгений Малкин отметился голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1) Голы: Ли — 25 (бол., Хорват, Палмиери), 5:23 — 0:1. Гюнцель — 26 (Петтерссон, Кросби), 11:07 — 1:1. Зукер — 22 (Малкин, Питри), 18:24 — 2:1. Арчибальд — 5 (Дюмулин, Питри), 30:49 — 3:1. Фэшинг — 5 (Сизикас, Ахо), 54:31 — 3:2. Ли — 26 (Добсон, Нельсон), 58:45 — 3:3. Нельсон — 28 (Сорокин), 62:13 — 3:4Вратари: Джерри — СорокинШтраф: 10-8Броски: 36 (13+11+10+2) — 28 (7+6+13+2)

«Айлендерс» с 76 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Питтсбург» (74) — восьмой.

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:4 ОТ

«Каролина» — «Филадельфия» 1:0

Автором единственного гола в этой встрече стал российский нападающий Андрей Свечников. Голкипер Петр Кочетков отразил все 19 бросков по воротам и стал второй звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Филадельфия» — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) Гол: Свечников — 23 (бол., Нечас, Бернс), 2:09 — 1:0Вратари: Кочетков (54:05 — 54:20) — Сандстрем (57:44 — 59:27, 59:36)Штраф: 4-10Броски: 29 (6+15+8) — 19 (6+7+6)

«Каролина» набрала 94 очков и располагается на второй строчке в Восточной конференции. «Флайерз» идут на 14-м месте — 59 очков.

«Каролина» — «Филадельфия» 1:0

«Бостон» — «Эдмонтон» 2:3

«Ойлерз» прервали 10-матчевую победную серию «Брюинз». Российский защитник Дмитрий Орлов очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Бостон» — «Эдмонтон» — 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) Голы: Маршан — 20 (Пастрняк, Карло), 3:51 — 1:0. Пастрняк — 45 (Крейчи), 19:59 — 2:0. Бушар — 4 (Янмарк), 30:44 — 2:1. Маклеод — 11 (Шор), 46:08 — 2:2. Нерс — 7 (Сиси, Драйзайтль), 55:11 — 2:3Вратари: Суэймен — СкиннерШтраф: 2-4Броски: 28 (10+8+10) — 22 (5+8+9)

«Бостон» со 103 очками лидирует в Восточной конференции. «Эдмонтон» располагается на шестой строчке в Западной конференции — 80 очков.

«Бостон» — «Эдмонтон» 2:3

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:2

В составе победителей на счету российского нападающего Павла Бучневича ассистентский дубль. У «Сан-Хосе» у российского нападающего Александра Барабанова две результативные передачи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) Голы: Карлссон — 20 (Барабанов, Юнссон), 10:23 — 0:1. Крюг — 6 (Томас), 12:31 — 1:1. Блэй — 3 (Парэйко), 30:06 — 2:1. Гертл — 18 (Барабанов), 34:31 — 2:2. Врана — 2 (Бучневич, Капанен), 42:53 — 3:2. Томас — 16 (бол., Саад, Бучневич), 55:02 — 4:2Вратари: Биннингтон — КяхкененШтраф: 8-8Броски: 30 (9+9+12) — 34 (15+11+8)

«Сент-Луис» с 61 очком в активе занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (50) — 15-й.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» 4:2

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 2:5

В составе гостей защитник Владислав Гавриков отметился голевой передачей. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 26 бросков. Форвард Валерий Ничушкин завершил матч без набранных очков.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Лос-Анджелес» — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3) Голы: Кемпе — 31 (Копитар, Рой), 8:37 — 0:1. Виларди — 22 (Копитар, Байфилд), 17:10 — 0:2. Родригес — 13 (Жирар, Ньюхук), 34:59 — 1:2. Кемпе — 32 (Гавриков, Копитар), 40:24 — 1:3. Маккиннон — 27 (бол., Макар, Рантанен), 44:24 — 2:3. Дано — 17 (Спенс, Фиала), 44:39 — 2:4. Дано — 18 (п.в., Мур), 57:25 — 2:5Вратари: Георгиев (56:08 — 57:25) — КорписалоШтраф: 8-6Броски: 30 (10+9+11) — 31 (6+15+10)

«Лос-Анджелес» идет на втором месте в Западной конференции — 84 очка. «Колорадо» располагается на седьмой строчке — 76 очков.

«Колорадо» — «Лос-Анджелес» 2:5

«Аризона» — «Нэшвилл» 4:1

Голкипер «Койотис» совершил 39 сэйвов. Форвард «Предаторз» Яков Тренин результативными действиями не отличился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) Голы: Ритчи — 7 (Мозер, Фишер), 8:45 — 1:0. Хейтон — 11 (бол., Келлер, Бойд), 51:41 — 2:0. Макбэйн — 10 (Крауз, Маччелли), 52:30 — 3:0. Гласс — 9 (Евангелиста, Новак), 58:00 — 3:1. Шмальц — 21 (п.в., Немет, Келлер), 59:23 — 4:1Вратари: Просветов — СаросШтраф: 17-13Броски: 43 (18+13+12) — 40 (9+14+17)

«Аризона» набрала 56 очков и идет на 13-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 10-м месте — 69 очков.

«Аризона» — «Нэшвилл» 4:1

«Сиэтл» — «Оттава» 4:5

«Оттава» одержала шестую победу в последних семи матчах, у «Сиэтла» прервалась серия из пяти побед.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Оттава» — 4:5 (1:3, 2:0, 1:2) Голы: Пинто — 17 (Холден, Чикран), 4:10 — 0:1. Чикран — 9 (Холден, Штюцле), 8:10 — 0:2. Браун — 3 (Джозеф), 8:27 — 0:3. Маккэн — 32 (мен.), 11:56 — 1:3. Шварц — 16 (Данн, Бьоркстранд), 22:11 — 2:3. Маккэн — 33 (Спронг, Гурд), 28:11 — 3:3. Данн — 12 (Гурд), 43:23 — 4:3. Жиру — 27 (Штюцле), 44:01 — 4:4. Дебринкэт — 21 (Сандерсон, Жиру), 57:37 — 4:5Вратари: Грубауэр — СегордШтраф: 10-4Броски: 33 (8+13+12) — 31 (16+8+7)