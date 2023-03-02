НХЛ. «Рейнджерс» одолели «Филадельфию», «Вашингтон» победил «Анахайм», «Колорадо» и «Нью-Джерси» забросили 12 шайб на двоих

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3 ОТ

Победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. В активе российского форварда также две голевые передачи. Одноклубник Тарасенко нападающий Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 26 бросков. Защитник «Флайерз» Иван Проворов результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) Голы: Зибанежад — 32 (бол., Тарасенко, Панарин), 2:51 — 0:1. Типпетт — 18 (бол.), 15:05 — 1:1. Лотон — 15 (Хэйс), 31:16 — 2:1. Крайдер — 26 (Тарасенко, Трочек), 50:33 — 2:2. Тарасенко — 13 (Хытил, Шнайдер), 62:32 — 2:3Вратари: Харт — ШестеркинШтраф: 2-6Броски: 27 (10+10+7+0) — 25 (9+9+6+1)

«Рейнджерс» набрали 79 очков и поднялись на пятую строчку в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 14-м месте — 57 очков.

«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:3 ОТ

«Эдмонтон» — «Торонто» 5:2

Первой звездой встречи стал лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший три (2+1) очка. С 52 заброшенными шайбами он является лидером снайперской гонки. Второй звездой встречи стал российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин, забивший 10-й гол в сезоне. Также на его счету результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Торонто» — 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) Голы: Макдэвид — 51 (бол., Драйзайтль, Нюджент-Хопкинс), 3:49 — 1:0. Кампф — 7 (Марнер), 12:15 — 1:1. Макдэвид — 52 (Костин, Хаймэн), 13:53 — 2:1. Хаймэн — 29 (Экхольм, Макдэвид), 18:05 — 3:1. Ямамото — 6 (Сиси, Нерс), 28:46 — 4:1. Костин — 10 (Маклеод, Фогеле), 37:12 — 5:1. Марнер — 21 (бол., Райлли, Мэттьюс), 41:08 — 5:2Вратари: Скиннер — СамсоновШтраф: 11-13Броски: 32 (14+11+7) — 28 (11+6+11)

«Эдмонтон» с 74 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Торонто» (82) — четвертый на Востоке.

«Эдмонтон» — «Торонто» 5:2

«Даллас» — «Аризона» 4:2

Первой звездой встречи стал нападающий победителей Тайлер Сегин, набравший три (2+1) очка. На счету российского форварда Евгения Дадонова результативная передача.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Аризона» — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0) Голы: Хейтон — 10 (Вялимяки, Мозер), 10:28 — 0:1. Келлер — 25 (бол., Вялимяки, Шмальц), 13:47 — 0:2. Хинтц — 26 (Робертсон), 18:43 — 1:2. Сегин — 16 (бол., Дадонов, Джонстон), 21:50 — 2:2. Хейсканен — 8 (Миллер, Сегин), 44:38 — 3:2. Сегин — 17 (мен., Факса), 56:12 — 4:2Вратари: Эттингер — ИнгрэмШтраф: 10-8Броски: 41 (11+16+14) — 20 (5+9+6)

«Даллас» вернулся на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» (51) расположилась на 13-й строчке.

«Даллас» — «Аризона» 4:2

«Колорадо» — «Нью-Джерси» 5:7

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Доусон Мерсер, набравший четыре (1+3) очка. Три (1+2) балла в активе Томаша Татара. У «Колорадо» дубль оформил Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нью-Джерси» — 5:7 (1:3, 3:3, 1:1) Голы: Палат — 7 (Братт), 1:07 — 0:1. Бастиан — 5 (Маклеод, Сиверсон), 7:52 — 0:2. Татар — 14 (Хишир, Мерсер), 11:27 — 0:3. Маккиннон — 23 (Ничушкин, Лехконен), 19:46 — 1:3. Хэмилтон — 18 (Маклеод, Вуд), 23:13 — 1:4. Вуд — 10 (бол., Хаула, Мерсер), 25:53 — 1:5. Рантанен — 41 (Мэнсон, Ньюхук), 27:32 — 2:5. Маккиннон — 24 (Байрам), 29:00 — 3:5. Комфер — 13, 29:36 — 4:5. Мерсер — 20 (Грэйвс, Татар), 36:59 — 4:6. Ничушкин — 11 (Лехконен, Жирар), 41:26 — 5:6. Хишир — 26 (п.в., Татар, Мерсер), 58:46 — 5:7Вратари: Аннунен (57:36 — 58:46) — Ванечек (Шмид, 41:26)Штраф: 4-2Броски: 31 (10+8+13) — 29 (12+10+7)

«Нью-Джерси» с 85 очками в активе занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Колорадо» (73) идет шестым на Западе.

«Колорадо» — «Нью-Джерси» 5:7

«Анахайм» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

Нападающие «Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов очков не набрали, российский защитник Александр Алексеев отдал результативную передачу Тому Уилсону, забросившему шайбу в овертайме.

НХЛ Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) Голы: Фехервари — 5 (Бэкстрем, Макилрат), 8:58 — 0:1. Терри — 17 (Зеграс, Фаулер), 13:01 — 1:1. Уилсон — 6 (ван Римсдайк), 40:08 — 1:2. Зеграс — 20 (Мактавиш, Шаттенкирк), 44:17 — 2:2. Уилсон — 7 (Оши, Алексеев), 61:09 — 2:3Вратари: Гибсон — КемперШтраф: 11-9Броски: 23 (9+4+10+0) — 39 (13+17+8+1)

«Вашингтон» (66 очков) идет 11‑м в Восточной конференции, «Анахайм» (48) располагается на 15‑й строчке Запада.

«Анахайм» — «Вашингтон» 2:3 ОТ

«Вегас» — «Каролина» 3:2

Российский форвард Иван Барбашев провел второй матч за «Голден Найтс» после перехода из «Сент‑Луиса» и набрал первое очко за новый клуб, отметившись результативной передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вегас» — «Каролина» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) Голы: Айкел — 21 (Каррье, Теодор), 25:11 — 1:0. Нечас — 24 (Терявяйнен), 33:02 — 1:1. Айкел — 22 (Барбашев, Кессел), 38:51 — 2:1. Стаал — 16 (Бернс, Слэвин), 52:44 — 2:2. Смит — 20 (Амадио, Карлссон), 56:18 — 3:2Вратари: Хилл — АндерсенШтраф: 0-2Броски: 20 (6+11+3) — 26 (9+6+11)

«Вегас» набрал 76 очков и расположился на втором месте на «Западе», «Каролина» (86) идет на второй строчке на «Востоке».