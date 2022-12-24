«Барыс» по буллитам обыграл «Автомобилист»

В матче регулярного чемпионата КХЛсо счетом 5:4 выиграл у

В основное время команды сыграли вничью со счетом 4:4. У хозяев забили Кирилл Савицкий, Майкл Шапю, Никита Михайлис и Егор Петухов. По шайбе за казахов забросили Анатолий Голышев, Данил Романцев, Сергей Широков и Брукс Мэйсек. На счету Широкова две результативные передачи.

Дело дошло до серии буллитов, в которой «Барыс» выиграл со счетом 1:0.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Савицкий — 8 (бол., Бекетаев), 2:31 — 1:0. Голышев — 14 (Широков), 11:04 — 1:1. Романцев — 9 (Неучев), 32:17 — 1:2. Широков — 10 (Жукенов), 33:20 — 1:3. Шапю — 3 (бол., Грант, Луис), 37:51 — 2:3. Михайлис — 5 (Вей), 39:41 — 3:3. Петухов — 12 (Шестаков, Шевченко), 45:34 — 4:3. Мэйсек — 27 (бол., Широков, Волк), 48:22 — 4:4Победный буллит: МихайлисВратари: Бояркин — БобковШтраф: 2 — 10Броски: 34 (10+15+8+1) — 28 (11+7+4+6)

«Барыс» набрал 41 очко и поднялся на 8-е место. «Амур» с 40 баллами занимает 9-ю позицию.