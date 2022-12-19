ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиДневник ЧМ-2022. Триумф Месси, камбэк имени Мбаппе и катарские горки финала
  • 17:53
    • Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции
  • 22:11
    • Две шайбы Хайруллина помогли СКА обыграть «Витязь»
  • 21:40
    • ЦСКА на выезде разгромил минское «Динамо»
  • 21:19
    • Гол Радулова помог «Ак Барсу» одолеть «Куньлунь»
  • 20:29
    • Бэйл вошел в список худших игроков ЧМ-2022 по версии L'Equipe
    Все новости спорта

    Две шайбы Хайруллина помогли СКА обыграть «Витязь»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь СКА
    Петербургский СКА одержал домашнюю победу над подмосковным «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    В составе победителей дуль оформил Марат Хайруллин, гол и ассист записал на свой счет Дамир Жафяров, еще одну шайбу забросил Владислав Цицюра.

    За гостей отличился Александр Яремчук.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
    Голы: Жафяров — 13 (бол., Гусев, Ожиганов), 23:42 — 1:0. Хайруллин — 16 (Савунов, Ожиганов), 35:02 — 2:0. Яремчук — 13 (бол.), 39:37 — 2:1. Хайруллин — 17 (Жафяров, Коромыслов), 41:41 — 3:1. Цицюра — 1 (Волков, Зыков), 53:53 — 4:1Вратари: Подъяпольский — ШикинБроски: 38 (11+9+18) — 31 (11+14+6)Штраф: 10 — 8

    СКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 71 очко в 42 игре.

    «Витязь» находится на седьмой строчке с 44 очками в 41 матче.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Шестая подряд победа залетит в статистику «Тампы»?
  • «Торонто» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Восьмую подряд победу выбьют для себя «Рейнджерс»
  • «Питтсбург» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Во втором подряд дерби «Спартак» возьмет реванш?
  • «Динамо» Москва — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Торонто — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сакраменто — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Финикс — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Коламбус — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.73
  • Прогноз на матч Бостон — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2022ЕвротурМЧМ-2022
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие