Две шайбы Хайруллина помогли СКА обыграть «Витязь»

Петербургскийодержал домашнюю победу над подмосковным(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дуль оформил Марат Хайруллин, гол и ассист записал на свой счет Дамир Жафяров, еще одну шайбу забросил Владислав Цицюра.

За гостей отличился Александр Яремчук.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) Голы: Жафяров — 13 (бол., Гусев, Ожиганов), 23:42 — 1:0. Хайруллин — 16 (Савунов, Ожиганов), 35:02 — 2:0. Яремчук — 13 (бол.), 39:37 — 2:1. Хайруллин — 17 (Жафяров, Коромыслов), 41:41 — 3:1. Цицюра — 1 (Волков, Зыков), 53:53 — 4:1Вратари: Подъяпольский — ШикинБроски: 38 (11+9+18) — 31 (11+14+6)Штраф: 10 — 8

СКА продлил беспроигрышную серию до семи матчей подряд и занимает первое место в турнирной таблице «Запада», набрав 71 очко в 42 игре.

«Витязь» находится на седьмой строчке с 44 очками в 41 матче.