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    «Барыс» обыграл «Нефтехимик», Шапю оформил дубль

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Барыс
    Нижнекамский «Нефтехимик» потерпел домашнее поражение от астанинского «Барыса» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс»
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    «Барыс»

    Счет в середине второго периода открыл нападающий хозяев Ансель Галимов.

    В третьем периоде за казахстанскую команду дубль оформил канадский форвард Майкл Шапю, еще одну шайбу забросил американец Джереми Бракко.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
    Голы: Галимов — 7 (Федотов, Березин), 32:06 — 1:0. Шапю — 1 (Михайлис, Бекетаев), 41:22 — 1:1. Бракко — 9 (Луис, Вей), 53:16 — 1:2. Шапю — 2 (п.в.), 59:07 — 1:3Вратари: Судницин (58:43 — 59:07) — ГудачекБроски: 16 (4+6+6) — 19 (2+3+14)Штраф: 4 — 6

    Подопечные Андрея Скабелки набирают 39 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

    Команда Олега Леонтьева на 11 месте с 35 очками.

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