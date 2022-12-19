«Барыс» обыграл «Нефтехимик», Шапю оформил дубль

Счет в середине второго периода открыл нападающий хозяев Ансель Галимов.
В третьем периоде за казахстанскую команду дубль оформил канадский форвард Майкл Шапю, еще одну шайбу забросил американец Джереми Бракко.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)
Голы: Галимов — 7 (Федотов, Березин), 32:06 — 1:0. Шапю — 1 (Михайлис, Бекетаев), 41:22 — 1:1. Бракко — 9 (Луис, Вей), 53:16 — 1:2. Шапю — 2 (п.в.), 59:07 — 1:3Вратари: Судницин (58:43 — 59:07) — ГудачекБроски: 16 (4+6+6) — 19 (2+3+14)Штраф: 4 — 6
Подопечные Андрея Скабелки набирают 39 очков и занимают восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
Команда Олега Леонтьева на 11 месте с 35 очками.